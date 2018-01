Dólar comercial em alta nesta sexta O dólar abriu em alta de 0,28%, valendo R$ 2,91; a alta chegou a aumentar até 0,45%, mas, em seguida, ela perdeu força. Às 10h56, subia 0,07%, cotado a R$ 2,904. As captações externas que estavam na expectativa do mercado de câmbio continuam se confirmando. Depois da Bradespar, da Coimex e do BMG, foi a vez da Petrobras, ontem à noite, anunciar que encerrou sua emissão de US$ 250 milhões. Por isso, a cotação do dólar mantém-se ao redor de R$ 2,90, apesar do mercado permanecer intrigado e incomodado com os dados do fluxo cambial divulgados na quarta-feira (saída de US$ 1,578 bilhão nos primeiros 10 dias de setembro). A avaliação dos operadores é de que as confirmações das emissões que foram preanunciadas serão suficientes para manter a cotação do dólar próxima da estabilidade na abertura. Até porque parte do efeito dessas entradas foi antecipado. Veja a cotação do dólar.