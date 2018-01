Dólar comercial em alta no último dia útil do mês O dólar abriu em alta de 0,30%, cotado a R$ 2,967, no último dia útil do mês. Às 10h23, subia 0,37%, a R$ 2,969. Como é habitual no último dia útil do mês, os movimentos dos investidores devem se restringir à formação da ptax, a taxa média que será usada para a liquidação dos contratos futuros de setembro e da dívida cambial. É normal que nestas datas os clientes fiquem fora das mesas, o que tende a diminuir o fluxo de recursos, principalmente no segmento comercial. Veja a cotação do dólar.