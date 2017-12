Dólar comercial em baixa, passados os vencimentos Os vencimentos de dívida pública cambial (US$ 2,2 bilhões) e de contratos futuros na BM&F ficaram para trás e o mercado volta a operar com base nos fundamentos políticos e econômicos, podendo computar uma melhora no cenário. Enquanto as cotações do dólar eram pressionadas pelos movimentos técnicos, o governo respondeu a críticas com discurso afinado e que reafirmou o compromisso com a estabilidade e apresentou novas medidas para incentivar a retomada do crescimento. No front político, o governo somou pontos a seu favor com a divulgação da nova fita do caso Waldomiro que reforça a avaliação do mercado de que o episódio foi uma manobra política, com objetivo de derrubar o ministro Dirceu e comprometer Lula. Paralelamente, algumas empresas anunciaram que estão dispostas a voltar às captações no mercado externo. Em ambiente positivo, o dólar abriu em baixa de 0,24%, cotado a R$ 2,89. Às 10h32, estava nesse mesmo patamar. Veja a cotação do dólar.