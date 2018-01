Dólar comercial em dia de alta forte O mercado de câmbio esteve nervoso na manhã de hoje. O dia começou com os contratos futuros negociados em alta forte na BM&F e o mercado à vista antecipou a abertura, quando o dólar foi negociado a R$ 2,96, com alta de 0,95%. Às 12h02, subia 0,85%, cotado a R$2,957. Os operadores dizem que o temor com a alta do juro nos Estados Unidos aumentou. Um dos motivos teria sido a declaração dada ontem pelo diretor do Federal Reserve Ben Bernanke, de que os temores de deflação diminuíram, apesar de a inflação seguir sob controle. Ele também afirmou que a economia dos EUA poderá crescer mais do que 4% em 2004. Veja a cotação do dólar.