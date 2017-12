Dólar comercial em leve alta O mercado de câmbio começou o dia com a confirmação, obtida ontem à noite pela Agência Estado, de que o Unibanco está captando um total de US$ 500 milhões - US$ 300 milhões em dívida subordinada e uma securitização de US$ 200 milhões. Também computa a conclusão da primeira emissão do Banco Rural, que foi divulgada na semana passada, num total de US$ 50 milhões. As notícias sobre fluxo de recursos estrangeiros continuam mostrando uma posição favorável ao País e garantem o equilíbrio das cotações do dólar frente ao real. Nem os vencimentos de contratos futuros e de dívida cambial, que serão liquidados pela ptax (taxa média) da próxima sexta-feira, devem ter força para alterar a tranqüilidade do câmbio neste dias. Assim como não são esperadas pressões significativas de alta, os especialistas acreditam que, mesmo com as perspectivas de entradas fortes, não há espaço para quedas abruptas. O dólar estava em alta de 0,28%, cotado a R$ 2,878, às 10h15. Veja a cotação do dólar.