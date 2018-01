Dólar comercial em mais um dia de alta Hoje é dia de formação da ptax (taxa média) que será usada na liquidação do vencimento de dívida cambial de amanhã, num total de US$ 405,5 milhões, e que será integralmente resgatado. Esse componente técnico tem repercutido no mercado, imprimindo força à trajetória de alta na cotação do dólar. Com base nisso, e no consenso que se criou de que a tendência é de alta, daqui até o final do ano, a maior parte do mercado já avaliava, mesmo antes da abertura dos negócios, que o dólar voltaria a subir hoje. E voltou, de fato. Na abertura, subia 0,28%, cotado a R$ 2,915; às 11h18, subia 0,21%, a R$ 2,913. Veja a cotação do dólar.