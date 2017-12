Dólar comercial em queda O dólar mantém hoje uma trajetória de queda. Na abertura, caía 0,28%, cotado a R$ 2,848; às 12h34, caía 0,46%, valendo R$ 2,843. O Banco Central convenceu os investidores, com sua atuação de ontem, de que comprará dólares somente quando houver excesso de liquidez e procurando não interferir muito no comportamento do mercado, que é pautado por uma política de câmbio livre. Assim, o fluxo efetivo e as perspectivas de curto prazo para captações voltaram a ditar as regras dos negócios. Mas, como diziam os analistas logo depois do anúncio da estratégia do BC de comprar dólares para recompor reservas, não dará para ignorar a iminente presença da autoridade monetária nos negócios. A inclusão dessa variável no cotidiano do mercado financeiro, por si só, deve limitar a intensidade dos recuos nos momentos em que ocorrerem entradas mais volumosas de recursos estrangeiros. Veja a cotação do dólar.