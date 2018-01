Dólar comercial em queda, abaixo da marca de R$ 2,90 O dólar comercial começou o dia em queda (-0,17%, cotado a R$ 2,903); a queda é crescente e a moeda já passou abaixo da marca dos R$ 2,90 (às 10h49, caía 0,31%, cotada a R$ 2,899). O mercado de câmbio deve andar no ritmo da agenda desta sexta-feira. Mas a agenda do dia é pequena. No Brasil, um dos destaques é a participação do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em palestra na cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil (ADVB). O evento será realizado ainda pela manhã. A expectativa é de que Meirelles faça algum comentário sobre a decisão do Copom de cortar a Selic em 0,25 ponto porcentual. A medida surpreendeu por estar, na avaliação do mercado, em desacordo com os discursos da equipe econômica e com as atas das últimas reuniões do Copom. À noite, Meirelles estará na posse do novo presidente da Febraban, desta vez ao lado do ministro Antônio Palocci. Veja a cotação do dólar.