Dólar comercial em queda. Fala-se em novas captações As mesas de operações de câmbio começaram o dia com rumores de que várias novas captações externas estão sendo preparadas e, com base nisso, mostra disposição para ajustar as cotações do dólar para baixo, na abertura. Às 9h40, pouco antes da abertura dos negócios, o dólar para dezembro era cotado a R$ 2,940, com recuo de 0,44%. Às 10h04, o dólar estava em queda de 0,34%, cotado a R$ 2,933. A avaliação era de que a demanda de final de ano e as compras do Tesouro manteriam a trajetória de alta do dólar, embora em ritmo moderado, justamente por causa do fluxo favorável. Porém, as informações de que o volume de emissões no exterior pode ser maior do que era esperado está alterando as contas dos investidores. Eles começam a acreditar que, com calma, acompanhando o fluxo de entradas, as compras necessárias de final de ano poderão ser feitas a preços menores. Veja a cotação do dólar.