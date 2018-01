Dólar comercial em queda forte O dólar começou o dia de hoje em queda, e em queda forte. Caía 0,14%, na abertura, cotado a R$ 2,911, mas a queda foi aumentando de maneira constante. Às 10h49, caía 0,75%, cotado a R$ 2,893. As captações de recurso no Exterior conseguidas nos últimos dias são muitas e em grande volume. E, como disse um especialista à Agência Estado, "com fluxo, nada segura a queda". Ontem, o Banco Central informou que foram emitidos títulos do governo no Exterior no valor de US$ 7650 milhões. Segundo fontes do mercado, o BMG abriu uma captação no mercado de eurobônus de cerca de US$ 10 milhões, com vencimento em 18 meses. Veja a cotação do dólar.