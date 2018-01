Dólar comercial em queda leve no início dois negócios A última semana de março começa com o mercado de olho nos movimentos técnicos em torno do vencimento dos contratos futuros de abril, como é habitual, e de uma parcela da dívida pública cambial, de US$ 2,2 bilhões, que será resgatada na quarta-feira. Esses dois fatores, somados à avaliação de que o cenário político, embora mais tranqüilo, ainda é fator de pressão, tendem a direcionar as cotações para cima, ao longo do dia de hoje. Mas a cotação do dólar acumulou altas significativas nos últimos dias. Assim, o dólar abriu estável, hoje, e, às 10h48, caía 0,14%, cotado a R$ 2,935. Veja a cotação do dólar.