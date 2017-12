Dólar comercial em queda; mercado atento ao Exterior O mercado de câmbio teve uma abertura tranquila nesta manhã, numa continuidade do comportamento registrado na sexta-feira passada. Na abertura, às 9h37, o dólar recuava 0,28%, cotado a R$ 2,901. Às 10h49, recuava 0,10%, a R$ 2,906. O cenário externo continua sendo o principal foco dos investidores. Hoje, as incertezas geopolíticas diante do assassinato, por Israel, de mais um líder do Hamas, são minimizadas pelo comportamento positivo dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano. Como a alta dos juros nos EUA é considerada o maior risco para os emergentes neste ano, a aderência entre os ativos brasileiros e os treasuries tem sido elevada. Veja a cotação do dólar.