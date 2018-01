Dólar comercial está no patamar máximo, cotado a R$ 2,9460 O dólar comercial está no patamar máximo desta quarta-feira, cotado a R$ 2,9460 na ponta de venda dos negócios. Em relação às últimas operações de ontem, trata-se de uma alta de 0,31%. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9300 e oscilou até a mínima de R$ 2,9270.