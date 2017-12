Dólar comercial está no patamar mínimo, cotado a R$ 2,8560 Às 15h53, o dólar comercial está no patamar mínimo do dia, cotado a R$ 2,8560 na ponta de venda das operações. Nesta cotação, a moeda norte-americana registra queda de 0,70% em relação aos últimos negócios de ontem. O dólar iniciou a terça-feira no patamar de R$ 2,8620 e a máxima do dia até este horário é de R$ 2,8700.