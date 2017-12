Dólar comercial estável; fluxo garante equilíbrio Esta sexta-feira apresenta ao mercado financeiro um conjunto de notícias positivas que começou a formar-se na tarde de ontem (com a elevação da perspectiva de rating brasileiro pela Standard & Poor?s), se estendeu pela noite e a madrudada de hoje (com a aprovação das reformas da Previdência e tributária) e prossegue hoje (com a assinatura do acordo do Brasil com o FMI). Esse rol de informações, no entanto, não chega a apresentar nenhuma novidade. Com o clima de otimismo vivido pelos investidores nos últimos meses, a confirmação de todos esses fatos foi sendo antecipada, e uma reação forte do mercado só seria esperada se o resultado favorável fosse frustrado em qualquer um desses acontecimentos. Enquanto isso, as cotações do dólar seguirão sendo definidas pelo fluxo de recursos. A expectativa, antes da abertura, hoje, era de que o dólar viveria mais um dia de equilíbrio. E, de fato, a moeda americana abriu em alta bem suave, de 0,17%, cotada a R$ 2,943, para, às 10h42, voltar a valer R$ 2,938, exatamente o valor do fechamento de ontem. Veja a cotação do dólar.