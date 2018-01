Dólar comercial fecha a R$ 3,31, em queda de 0,51% O dólar voltou à trajetória de queda interrompida ontem por causa de declarações dadas pelo presidente do STF, Marco Aurélio de Mello, a respeito da Previdência. O recuo de hoje deveu-se ao mesmo tema, que foi melhor esclarecido por outros membros do Judiciário e pelo ministro da pasta, Ricardo Berzoini. Berzoini voltou a dizer que a proposta de reforma da Previdência do governo não está concluída e que isso só ocorrerá depois de consultas à sociedade. Ânimos aplacados em relação à reforma da Previdência, as captações de recursos voltaram a pesar mais nas decisões de negócio. O dólar passou todo o dia em queda, fechando na cotação máxima registrada no dia, R$ 3,31, com queda de 0,51% sobre o fechamento de on tem.