Dólar comercial fecha em alta de 0,26%, cotado a R$ 2,3280 O dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,26% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,3280 na ponta de venda das operações. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana registra queda de 1,27% em setembro e acumula baixa de 12,28% no ano. Um dos principais focos de atenção do mercado financeiro nesta terça-feira foi a pesquisa CNT/Sensus, que revelou desgaste forte na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pesquisa mostrou que a aprovação pessoal do presidente caiu de 59,9% para 50,0%, enquanto a avaliação positiva do governo caiu de 40,3% para 35,5%, em comparação com os dados do último levantamento CNT/Sensus, realizada em julho. Essa queda na avaliação do presidente e do governo reflete os efeitos da crise política e não pode ser considerada uma surpresa. Alguns analistas políticos consideraram o resultado até positivo para o governo. É o caso do consultor José Marcio Camargo, da Tendência, para quem uma avaliação positiva de 50% ainda é muito elevada. Outra pesquisa, a da Fecomercio-SP, veio em linha com a da CNT/Sensus no que diz respeito à piora da perspectiva em relação à economia. Pelo Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fecomércio-SP, a confiança do consumidor na condução da economia sofreu uma queda de 13,1%, para 109,5 pontos numa escala de zero a 200 pontos. Como ainda está acima dos 100 pontos, no entanto, a taxa ainda é considerada otimista.