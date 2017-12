Dólar comercial fecha em alta de 0,49% O dólar comercial fechou em alta de 0,49%, cotado a R$ 2,885. Véspera de feriado e clima de apreensão no cenário externo, onde o que pesa é o acirramento dos conflitos no Iraque, imprimiram um ritmo de pouca liquidez e cautela nos negócios do mercado de câmbio. A expectativa inicial era de que a cotação do dólar se mantivesse muito próxima à estabilidade, mas um fluxo levemente negativo garantiu trajetória constante de alta, embora, ainda assim, com baixíssima volatilidade.