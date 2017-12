Dólar comercial fecha em alta de 0,81%, cotado a R$ 2,5990 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,5990 na ponta de venda das operações, em alta de 0,81% em relação aos últimos negócios de ontem. Um dos motivos para a alta da moeda norte-americana hoje é a subida do risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do país. Por volta das 16h45, o risco País subia seis pontos, para 400 pontos base. No mercado internacional, a disparada do petróleo ante as incertezas sobre a capacidade dos estoques de atender à demanda crescente em função do crescimento econômico global e do rigoroso inverno no Hemisfério Norte também foi contabilizada pelos investidores para a alta do dólar.