Dólar comercial fecha em alta de 1,19%, cotado a R$ 2,3740 O dólar comercial encerrou o dia em alta de 1,19% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,3740 na ponta de venda das operações. A moeda norte-americana iniciou o dia cotada a R$ 2,3810 e oscilou entre a máxima de R$ 2,3960 - alcançada após o depoimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - e a mínima de R$ 2,3540. Com este resultado, o dólar registra queda de 0,25% em agosto e de 10,55 neste ano. A manhã foi negativa para os negócios, aqui e no exterior. O mercado brasileiro voltou a demonstrar tensão com o agravamento da crise política provocado pelo depoimento de Duda Mendonça à CPI. O discurso do presidente Lula hoje, desculpando-se e negando conhecer as irregularidades, não melhorou o ânimo dos investidores. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) entrou no período da tarde em queda, mas reverteu a tendência. Às 16h42, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bovespa - estava em alta de 0,89%.