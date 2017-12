Dólar comercial fecha em alta de 1,46%, cotado a R$ 2,6320 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,6320 na ponta de venda dos negócios, em alta de 1,46% em relação às últimas operações de ontem. Trata-se da cotação mais alta desde 28 de janeiro de 2005. O comportamento da moeda norte-americana foi influenciado, nesta quinta-feira, pela ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada hoje - veja matéria no link abaixo. A ata sinaliza que o ajuste da Selic, a taxa básica de juros da economia, pode estar chegando ao fim. Esta indicação mexeu com a perspectiva de juros para os próximos meses. No mercado futuro, as taxas recuaram. Com isso, o diferencial entre os juros domésticos e no exterior deixou de ser tão atrativo, o que tende a reduzir a entrada de dólares no País.