Dólar comercial fecha em alta de 2,19%, cotado a R$ 3,030 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 3,0300 na ponta de venda dos negócios, em alta de 2,19% em relação às últimas operações de ontem. Depois de abrir negociada a R$ 2,9850, a moeda norte-americana oscilou da máxima de R$ 3,0350 à mínima de R$ 2,9760. Com o resultado de hoje, o dólar reduziu a queda acumulada no ano para 14,41%. Os mercados operam pressionados pela migração de investidores em C-Bonds ? principais títulos da dívida brasileira ? para os papéis norte-americanos, cujas taxas estão em alta. Além disso, alguns fatores contribuem para a piora do cenário. O cancelamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à África, devido à preocupação com o encaminhamento da reforma da Previdência, e o temor gerado pelas invasões dos sem-teto e MST estão entre estes motivos. Veja no link abaixo a cotação atualizada dos ativos.