Dólar comercial fecha em queda de 0,07%, cotado a R$ 2,6990 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,6990, em queda de 0,07% em relação aos últimos negócios de ontem. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,7070 e a mínima de R$ 2,6980. Com o resultado de hoje, o dólar registra alta de 1,70% no ano. A queda do dólar comercial até a mínima de R$ 2,6980 (baixa de 0,11% em relação aos últimos negócios de ontem) atraiu o Banco Central à compra em mercado, com o objetivo de reduzir a queda da moeda. O BC fez leilão das 14h53 às 15h03 e adquiriu moeda norte-americana pela taxa de R$ 2,7000.