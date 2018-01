Dólar comercial fecha em queda de 0,27%, cotado a R$ 2,2410 O dólar comercial fechou nesta quarta-feira, dia de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), em queda de 0,27% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,2410 na ponta de venda das operações. Mais uma vez o Banco Central atuou no mercado de câmbio e comprou dólar à taxa de corte de R$ 2,2370. As instituições apresentaram 21 propostas a taxas entre R$ 2,2360 e R$ 2,2390 e o BC aceitou 11 propostas, segundo um operador. O mercado financeiro manteve hoje uma trajetória positiva, já delineada na tarde de ontem pela percepção de que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, continua com uma posição firme no governo. Esta confirmação veio hoje, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que manterá no governo o ministro Palocci, e a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef.