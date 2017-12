Dolar comercial fecha em queda de 0,52%, cotado a R$ 2,8700 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8700 na ponta de venda dos negócios. Em relação às últimas operações de ontem, trata-se de uma baixa de 0,52%. Na abertura do dia, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 2,8900, oscilando entre a máxima de R$ 2,9000 e a mínima de R$ 2,8660. No acumulado do ano, o dólar registra queda de 18,93%. No mês, o dólar apresenta alta de 0,99%.