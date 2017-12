Dólar comercial fecha em queda de 0,58%, cotado a R$ 2,9210 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9210 na ponta de venda das operações, em queda de 0,58% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9390 e oscilou da máxima de R$ 2,9400 à mínima de R$ 2,9200. Com o resultado de hoje, o dólar registra baixa de 0,88% em dezembro e acumula baixa de 17,49% no ano.