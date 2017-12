Dólar comercial fecha em queda de 0,71% , cotado a R$ 2,5110 No primeiro dia útil de maio, o dólar comercial encerrou os negócios em queda de 0,71% em relação às últimas operações de sexta-feira, cotado a R$ 2,5110 na ponta de venda. Trata-se do patamar mais baixo desde 21 de maio de 2002 (a R$ 2,4830). Segundo operadores, o superávit recorde da balança comercial de janeiro a abril de US$ 12,194 bilhões e o saldo inédito da balança em 12 meses de US$ 37,770 bilhões estimularam a oferta de moeda por tesourarias de bancos. Ou seja, a maior oferta de dólares fez com que a cotação da moeda caísse. Hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que, apesar da depreciação do dólar frente ao real, o que torna as exportações brasileiras mais caras, as vendas de produtos ao exterior não estavam sendo prejudicadas.