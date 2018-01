Dólar comercial fecha em queda de 0,95%, cotado a R$ 2,6010 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,6010 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,95% em relação aos últimos negócios de ontem. Durante o dia, a moeda norte-americana chegou a romper o patamar de R$ 2,6000 e chegou à mínima de R$ 2,5940. No encerramento do dia, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) estava em baixa, apesar do cenário positivo que influenciou também o mercado de câmbio. Houve queda do risco Brasil (taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País), baixa dos juros dos títulos norte-americanos, queda do preço do petróleo e bolsas em Nova York em alta. Segundo operadores, para a queda da Bolsa houve influência de investidores que operam também no mercado futuro. Já a queda do dólar foi provocada também pela falta de atuação do Banco Central no mercado de câmbio, comprando dólares e evitando a depreciação da moeda norte-americana frente ao real. Petróleo Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa pelo terceiro dia consecutivo em Nova York (New York Mercantile Exchange - Nymex) e Londres (International Petroleum Exchange - IPE). As preocupações com o fornecimento de óleo para calefação e petróleo bruto diminuíram após o Departamento de Energia ter anunciado aumento tanto dos estoques de petróleo quanto dos de destilados. Na Nymex (bolsa de Nova York), os contratos de petróleo para maio fecharam em US$ 55,85 o barril, em queda de US$ 0,19 (-0,34%); a mínima foi de US$ 55,30 e a máxima de US$ 56,90. Na IPE, em Londres, os contratos futuros de petróleo com vencimento para maio fecharam em US$ 55,27 o barril, em baixa de US$ 0,17 (-0,31%); a mínima foi de US$ 54,65 e a máxima de US$ 55,92.