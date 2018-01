Dólar comercial fecha em queda de 2,65%, cotado a R$ 2,3850 O dólar comercial encerrou do dia cotado a R$ 2,3850, em baixa de 2,65% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. O mercado financeiro reagiu muito bem à entrevista dada ontem pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que negou enfaticamente as acusações feitas pelo seu ex-assessor Rogério Buratti. O dólar, que fechou a sexta-feira em alta de 2,90%, devolveu a maior parte deste movimento. Durante a tarde, a moeda norte-americana ampliou ainda mais a queda frente ao real, refletindo uma entrada maior de dólares no País e a virada do preço do petróleo para queda no mercado externo. De qualquer forma, os investidores seguem cautelosos em relação aos desdobramentos da crise política e já na expectativa do depoimento de Buratti na próxima quarta-feira na CPI dos Bingos.