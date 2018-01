Dólar comercial fecha em queda pelo 10º dia consecutivo O dólar comercial não teve forças para sustentar a alta exibida hoje e acabou fechando em baixa pelo décimo dia útil consecutivo. O dólar comercial fechou abaixo de R$ 2,6000, em queda de 0,19%, a R$ 2,5960, patamar mais baixo desde 28 de fevereiro passado, quando fechou cotado a R$ 2,5900. Neste mês, o dólar comercial acumula queda de 2,70% ante o real, e no ano, baixa de 2,19%. No início da tarde, o dólar atingiu a máxima de R$ 2,6100, com alta de 0,35%, pressionado pelo fluxo negativo de dólares para o País. O comportamento do dólar também acompanhou a baixa dos títulos da dívida brasileira negociados no exterior.