Dólar comercial fecha na máxima do dia, cotado a R$ 2,7200 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,7200 na ponta de venda das operações, em alta de 0,22% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se do patamar máximo alcançado pela moeda norte-americana nesta sexta-feira. Hoje o Banco Central fez nova intervenção no mercado de câmbio. A instituição voltou a comprar moeda norte-americana. Hoje, as operações foram fechadas pela taxa de R$ 2,7050. O dólar à vista era negociado em queda de 0,37%, cotado a R$ 2,7040, quando o leilão foi anunciado.