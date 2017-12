Dólar comercial fecha no patamar mínimo do dia, em R$ 2,8250 O dólar comercial fechou no patamar mínimo do dia, em R$ 2,8250. Em relação aos últimos negócios de ontem, esta é uma alta de 0,28%. Depois de abrir cotada a R$ 2,8350, a moeda norte-americana chegou ao patamar máximo de R$ 2,8400 no período da tarde. Com este resultado, o dólar acumula queda de 0,60% em julho e baixa de 20,20% no ano.