Dólar comercial inverte mão e sobe Depois de uma abertura em queda, o dólar comercial inverteu a mão de direção e passou a subir. Às 12h01, subia 0,55%, cotado a R$ 2,906. Hoje pela manhã, pouco antes da abertura do mercado, analistas ouvidos pela Agência Estado ponderavam que há uma avaliação de que o valor da moeda norte-americana está depreciado. Por isso, alertavam que, se não houvesse uma entrada efetiva de dinheiro hoje, os importadores poderiam participar significativamente do mercado para aproveitar o dólar abaixo de R$ 2,90. Aí a tendência de queda poderia se inverter. Veja a cotação do dólar.