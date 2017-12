Dólar comercial negociado no patamar mínimo, em R$ 2,8630 O dólar comercial iniciou o período da tarde no patamar mínimo do dia, em R$ 2,8630. Trata-se de uma queda de 0,59% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. No início do dia, a moeda norte-americana era negociada a R$ 2,8800 na ponta de venda dos negócios. O patamar máximo alcançado foi de R$ 2,8930.