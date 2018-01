Dólar comercial oscila, à espera de notícias O dólar começou o dia sem trajetória bem definida. Na abertura, caía 0,29% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 3,13. Por volta das 10 horas, inverteu a mão de direção e chegou a subir 0,29%, a R$ 3,148. Em seguida, voltou à mesma cotação do fechamento de ontem. Às 11h04, subia 0,13%, cotado a R$ 3,143. Os profissionais da área destacam que o mercado ainda deve se mostrar sensível aos acontecimentos do dia-a-dia, enquanto alguma notícia de peso não definir uma nova tendência e um preço justo para a moeda norte-americana. Uma das variáveis que mais tem influenciado as cotações do dólar no Brasil, o preço do petróleo, iniciou o dia em alta, mas buscou o equilíbrio e, pouco antes das 10 horas, oscilava em torno da estabilidade. Isso porque hoje o mercado está na expectativa da divulgação dos relatórios de estoques de petróleo e derivados nos EUA na semana encerrada em 21 de maio. Os analistas de energia estão divididos sobre as previsões para esses números. Veja a cotação do dólar.