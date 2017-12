Dólar comercial oscila no início da semana O dólar ainda não definiu uma trajetória, na manhã desta segunda-feira. Na abertura, a moeda estava estável, valendo R$ 2,895. Às 10h10, subia 0,21%, cotado a R$ 2,901. Às 11h, caía 0,07%, a R$ 2,892. Repetindo o comportamento da última sexta-feira, o mercado de câmbio neste início de semana deve olhar com mais afinco o desenrolar dos negócios no exterior do que os acontecimentos internos. Isso porque os dados sobre emprego e desemprego nos EUA retomaram a expectativa de alta dos juros norte-americanos no médio prazo e trouxeram uma dose de cautela às transações com dólares no Brasil. E hoje o Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) norte-americano divulga o índice de atividade no setor não-industrial (serviços) de março. Os dados tendem a mexer com o mercado, corroborando o comportamento de sexta-feira, ou aliviando as tensões. Veja a cotação do dólar.