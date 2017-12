Dólar comercial oscila, oscila, oscila e fecha estável O dólar fechou hoje exatamente no mesmo valor do fechamento da quarta-feira antes do feriado de Corpus Christi ? R$ 2,89. O mercado de câmbio teve uma sexta-feira de poucos negócios e alta volatilidade. Com o giro de negócios reduzido no pós-feriado, o dólar registrou forte oscilação. Chegou a subir 0,69% na máxima da manhã, atingindo até R$ 2,91 na venda. Na mínima, atingida no final da manhã, operou em queda de 0,52%, cotado a R$ 2,875.