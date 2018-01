Dólar comercial perto da estabilidade O Banco Central confirmou, no início da noite de ontem, o que o mercado já previa: o próximo vencimento de dívida cambial, de US$ 405,5 milhões, no dia 13, será resgatado integralmente. Ainda que o volume do resgate seja considerado pequeno para o momento atual do mercado e que não seja esperada pressão nas cotações em decorrência dele, a medida é mais uma das ações que o BC vem tomando para ajudar a manter a estabilidade do dólar, numa fase em que o fluxo de recursos é positivo tanto pelo segmento comercial, quanto pelo financeiro. As iniciativas têm sido bem sucedidas. Ontem, o dólar fechou em pequena alta, a R$ 2,861, em resposta à autorização para que o Tesouro antecipe compras em até 180 dias. Hoje, o dólar está oscilando muito perto da estabilidade. Na abertura, caía apenas 0,10%, cotado a R$ 2,858. Às 10h23, subia 0,07%, cotado a R$ 2,863. Veja a cotação do dólar.