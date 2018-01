Dólar comercial perto da estabilidade A atual taxa cambial embute estimativas de recuperação forte da economia a partir deste último trimestre de 2003 e mais forte ainda no ano que vem. Se o mercado considerar que o PIB vai ficar positivo, embora em taxa modesta, continuará falando mais alto o fluxo de recursos, que é positivo. Hoje, o mercado trabalha com olho na formação de uma ptax (taxa média) conveniente para a liquidação do vencimento do dia 1º, quando haverá enxugamento de dívida cambial de cerca de US$ 1,9 bilhão. Também pesará a falta de liquidez, já que nos Estados Unidos é feriado de Ação de Graças. O dólar está sendo negociado hoje bem perto do patamar do fechamento de ontem. Na abertura, subia 0,10%, cotado a R$ 2,951; às 12h10, subia apenas 0,03%, cotado a R$ 2,949. Veja a cotação do dólar.