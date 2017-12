Dólar comercial perto da estabilidade As informações sobre novas captações devem continuar garantindo a estabilidade da cotação do dólar. Com as últimas notícias sobre operações feitas no exterior (Petrobras emitindo US$ 500 milhões, Embratel um programa somando US$ 800 milhões, ABN captando US$ 50 milhões), a evolução da valorização do dólar prevista para este último mês do ano pode assumir ritmo mais lento. Mesmo assim, o mercado não abandonou a idéia de que a moeda norte-americana alcançará R$ 3,00 ao final do ano (a estimativa foi confirmada pela sexta vez consecutiva na pesquisa semanal do BC). Na primeira hora de negócios, hoje, o dólar esteve muito perto do fechamento de ontem. Na abertura, subia 0,10%, cotado a R$ 2,935. Por volta das 11 horas, inverteu a mão de direção, e, às 11h14, caía 0,10%, cotado a R$ 2,929. Veja a cotação do dólar.