Dólar comercial perto da estabilidade O noticiário sobre reforma ministerial passou batido pelas mesas de operações de câmbio, que continuam priorizando as informações sobre fluxo de recursos. Essa apatia garante que, no mínimo, o mercado não reprovou a troca de comando nos ministérios. Apesar de as entradas estarem comandando os negócios com moeda norte-americana, os investidores não estão indiferentes quanto ao restante dos acontecimentos que envolvem o País. Até porque a continuidade do bom andamento da política e da economia brasileiras é que garantirá novas entradas de dólares. Nesse sentido, um acontecimento que irá convergir as atenções dos investidores nesta semana será a divulgação da ata do Copom. O mercado absorveu a manutenção da Selic em 16,5%, mas gostaria de entender melhor a opção do Copom, para reavaliar as estimativas do futuro próximo. Hoje podem chamar a atenção do mercado as declarações do ministro José Dirceu na imprensa. Segundo ele, apesar da estabilidade da Selic na primeira reunião do Copom em 2004, o juro deve cair entre 3 e 4 pontos neste ano. O dólar está sendo negociado hoje perto da estabilidade. Às 12h58 subia 0,11% sobre o fechamento da sexta, cotado a R$ 2,844. Veja a cotação do dólar.