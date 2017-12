Dólar comercial perto da estabilidade, aguardando o BC O mercado de câmbio já absorveu a presença do Banco Central nos negócios e parece convencido de que a autoridade monetária fará qualquer coisa para evitar um comportamento padrão em suas atuações. Mesmo assim, permanece a convicção de que as operações do BC, embora tenham a intenção de repor as reservas internacionais, carregam também o propósito de sustentar a cotação do pronto acima de R$ 2,80. Assim, ontem, o mercado viu dinheiro entrar, mas segurou-o na mão até que o BC anunciasse o leilão do dia. E isso só ocorreu à tarde, perto das 15h30, quando o grosso das transações do dia tinha sido feito. O BC acabou pagando R$ 2,838, valor superior ao que exibiam as telas das mesas de operações. O dólar começou o dia de hoje perto da estabilidade: abriu em alta de 0,07% e às 11h13 subia 0,04%, valendo R$ 2,839. O que deve definir a trajetória no decorrer do período, como vem ocorrendo, é o fluxo e a estratégia do BC para hoje. Veja a cotação do dólar.