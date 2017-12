Dólar comercial perto da estabilidade, em manhã tranquila O mercado de câmbio teve uma abertura tranquila nesta terça-feira, em linha com o comportamento já registrado nos negócios ontem. Ele começou o dia negociado bem perto da estabilidade: subia apenas 0,07% na abertura, às 9h50, cotado a R$ 2,884, e permanecia nesse valor às 11h18. Operadores comentavam, pouco antes da abertura, que a expectativa é positiva para o fluxo de dólares nesta semana, tanto o comercial, diante do ritmo forte das exportações, quanto o financeiro. Em parte, no caso do fluxo financeiro, o otimismo se deve ao fato de estar previsto para a quinta-feira desta semana o vencimento de US$ 5,1 bilhões em dívida externa. Esse vencimento estimula especulações sobre uma emissão soberana do governo, mas, ainda que esta emissão não saia, o resgate desta dívida deixaria livre no mercado uma elevada quantia de recursos que abrira espaço para novas captações privadas brasileiras. Veja a cotação do dólar.