Dólar comercial recua 0,92% e fecha cotado a R$ 2,5800 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,5800 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,92% em relação às últimas operações de sexta-feira. O recuo da moeda norte-americana foi expressivo, mesmo com o Banco Central tendo atuado no mercado à vista esta tarde, comprando dólares na cotação de R$ 2,584. Analistas informaram que o dólar doméstico acompanhou também o movimento do mercado externo, onde o euro estava em alta de 0,75%, em US$ 1,2978, às 15h49 (horário de Brasília). Tais fontes também atribuem o comportamento do dólar ao fluxo positivo no segmento financeiro.