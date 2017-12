Dólar comercial reverte queda e feha em alta de 0,28% O dólar comercial fechou em alta de 0,28% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,8700 na ponta de venda dos negócios. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou da máxima de R$ 2,8720 à mínima de R$ 2,8540. Com o resultado desta terça-feira, o dólar acumula queda de 3,37% em junho e baixa de 18,93% no ano. Até o fechamento do mercado cambial, o resultado da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que reavalia hoje as metas de inflação para 2004 e 2005, não havia sido anunciado.