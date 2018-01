Dólar comercial se mantém em alta O comportamento do dólar hoje deve ser um importante sinalizador para a tendência das próximas semanas. Nos últimos dias, as cotações mostraram trajetória firme de alta e leve aceleração nessa ascendência. Ao final da tarde de ontem, passada a formação da ptax (taxa média)n que será usada na liquidação da dívida cambial hoje, no entanto, o mercado deu início a um movimento de recuo do valor da moeda norte-americana. Ainda assim, o dólar à vista chegou ao final desta quarta-feira acima da marca de R$ 2,90. A sinalização para o futuro próximo só virá no decorrer do dia. Na primeira hora e meia de negócios, hoje, o dólar mostrou trajetória de alta. Na abertura, subia 0,10%, cotado a R$ 2,905; às 11h10, subia 0,52%, cotado a R$ 2,917. Veja a cotação do dólar.