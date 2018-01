Dólar comercial sobe com força A cotação do dólar disparou após a abertura; chegou a subir 0,90%, batendo em R$ 3,032; às 12h50, a alta era de 0,53%, com a moeda a R$ 3,021. Segundo operadores ouvidos pela Agência Estado, o volume de negócios é pequeno e a pressão estaria sendo motivada principalmente pelos interesses dos investidores em relação ao vencimento de dívida cambial do dia 14. Como somente cerca de 24% do US$ 1,3 bilhão que vence foram rolados, uma ptax (taxa média) alta interessa a boa parte dos investidores, que terão sua posição em dívida cambial liquidada. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.