Dólar comercial sobe na abertura mas depois inverte mão Depois de uma grande alta ontem, de 1,04%, o dólar comercial começou o dia em alta de 0,07%, cotado a R$ 2,92. Logo após a divulgação da notícia de que o Citigroup rebaixou a recomendação sobre os títulos do Brasil, o dólar acelerou a alta, até 0,38%, cotado a R$ 2,929. Algum tempo depois, no entanto, houve uma inversão na mão de direção; às 10h50, o dólar estava em queda de 0,14%, cotado a R$ 2,214. Veja a cotação do dólar.