Dólar comercial sobe na abertura mas inverte mão O dólar abriu em alta, a R$ 3,046, hoje, mas, em menos de uma hora, a alta foi perdendo força, até que, por volta das 10h30, a trajetória foi invertida, e a moeda americana passou a cair, ainda que levemente. Às 10h32, caía 0,07% sobre o fechamento de ontem, cotada a R$ 3,028. Operadores ouvidos pela Agência Estado momentos antes da abertura dos negócios antecipavam que o jogo de interesses em torno da formação da Ptax (a taxa média) que será usada na liquidação do vencimento de dívida cambial, amanhã, deveria continuar alimentando uma ligeira alta na cotação do dólar à vista, na abertura de hoje. Passada a formação da Ptax, no entanto, o dólar voltaria a recuar, na avaliação dos analistas. Isso porque o noticiário segue positivo - as reformas aos poucos andam para a frente e o Fed manteve a taxa dos EUA estável e fez um discurso neutro - e as entradas de recursos continuam. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.