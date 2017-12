Dólar comercial sobe um pouco com vencimento e saídas O dólar abriu em alta de 0,31% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,946. Às 10h46, subia 0,20%, cotado a R$ 2,943. Pouco antes da abertura, esperava-se que a formação de uma ptax (taxa média) atraente aos investidores que terão dívida cambial liquidada amanhã iria gerir os negócios de câmbio na manhã de hoje. Além disso, há perspectivas de uma saída de recursos para hoje. Esses dois fatores de pressão já alimentavam estimativas de alta no começo dos negócios com o dólar, hoje. Porém, como tem ocorrido ultimamente, há informações de captações que devem evitar altas fortes e, no decorrer do dia, podem mesmo levar o dólar ao equilíbrio, mais uma vez. Ontem, foram anunciadas as emissões de US$ 100 mihões do Bradesco e US$ 350 milhões da CSN. Os recursos do Bradesco seriam para rolar um vencimento. Já os US$ 350 milhões da CSN seriam recursos novos entrando no País. Com informações significativas de fluxo de recursos, o mercado nem olha para o noticiário. Mas não se pode esquecer que hoje se define uma das últimas notícias importantes do ano para o mercado financeiro: a nova Selic. Um corte de um ponto porcentual está no preço. Se o Copom decidir por uma redução mais intensa, no entanto, o dólar tende a subir, ainda que momentaneamente. Veja a cotação do dólar.